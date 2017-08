La société CRIF qui a publié ces données, a également enregistré un nombre record d’entreprises disparues au cours des six premiers mois de l’année. Pendant cette période, 5 592 entreprises ont cessé leurs activités, soit une augmentation de 1 572.

Selon l’analyste de CRIF, Věra Kameníčková, les chiffres record confirment la tendance observée au quatrième trimestre de 2016 déjà. Cette forte croissance de l’intérêt pour la création de sociétés s’explique logiquement par la bonne condition actuelle de l’économie tchèque et la confiance que celle-ci inspire aux Tchèques.

C’est à Prague que siègent la plupart des nouvelles entreprises (7 146). Derrière la capitale, la région de la Moravie du Sud est la plus dynamique (2 165 créations). Les nombres les plus bas ont été enregistrés dans les régions de Karlovy Vary (252 créations), de Vysočina (343) et de Liberec (354).