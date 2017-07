La République tchèque se situe ainsi à la 21e place de ce classement. Notons que la Slovaquie voisine occupe la 20e position. La main-d’œuvre y coûtera à un employeur 10,7 euros par heure.

Avec un coût horaire de 43,8 euros, le Danemark est le pays où le travail est le plus cher de l’UE, suivi par la Belgique (41,2 euros), la Suède (41,1 euros), le Luxembourg (36,5 euros) et la France (36,3 euros). Les coûts horaires de la main-d’œuvre les plus faibles ont été enregistrés en Bulgarie (4,4 euros), en Roumanie (5,4 euros), en Lituanie (7,5 euros) et en Lettonie (8 euros).

Le coût du travail est constitué des salaires et de l’ensemble des coûts non salariaux, comme les cotisations sociales à la charge des employeurs.