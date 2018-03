Contrefaçon : les marques les plus copiées en Tchéquie

Dans le Top 10 figurent également les marques Minecraft, Pokémon-Wizards, Nike et Minions.

Parmi les produits copiés de marque Chanel, on trouve notamment les sacs à main, lunettes et stickers pour ongles. Sur le marché tchèque, on trouve aussi des copies de montres, de vêtements, de chaussures ou encore de postes audio et vidéo.

En 2017, l’Inspection tchèque du commerce a saisi au total 38 385 produits contrefaits d’une valeur de 84 millions de couronnes (environ 3,3 millions d’euros). Certains ont été détruits, d’autres ont été utilisés à des fins caritatives. La vente de ces marchandises a été sanctionnée de 19,6 millions de couronnes (170 000 euros) d’amendes. Selon les statistiques publiées par l’inspection ČOI, le nombre de marchandises de contrefaçon saisies a augmenté de presque 10% au cours des trois dernières années.