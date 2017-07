Cette nouvelle augmentation s’explique notamment par une bonne condition de l’économie tchèque, la hausse des salaires et la baisse du chômage. De plus, les consommateurs tchèques sont plus habitués à réaliser leurs achats en ligne et y commandent plus souvent par exemple des vêtements, des produits alimentaires ou encore des médicaments.

Ce sont néanmoins des produits électroniques qui représentent plus de la moitié de tous les achats en ligne. 10 % de ces achats sont orientés vers l’équipement de la maison et du jardin et 9 % vers les vêtements.

D’après les données du site de comparaison Heureka.cz, les Tchèques ont dépensé sur internet 46,4 milliards de couronnes (1,78 milliards d’euros) au cours du premier semestre de cette année, soit une augmentation de 13 % par rapport à la même période de 2016.

« Le montant des dépenses réalisés pendant les six premiers mois de 2017 a été le même que celui enregistré pour l’intégralité de l’année 2011 », a précisé le directeur du site Heureka.cz, Tomáš Braverman.

A en croire les estimations de l’APEK, le secteur du commerce en ligne pourrait afficher une augmentation encore plus importante au cours du deuxième semestre de l’année. Le chiffre d’affaires total des boutiques en ligne en République tchèque pourrait ainsi s’élever à 115 milliards de couronnes (4,4 milliards d’euros), le commerce électronique représentant 11 % de toutes les ventes du commerce de détail.