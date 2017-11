Chris Kelsey en Tchéquie pour la Semaine de l’entrepreneuriat

Comment augmenter les bénéfices d’une entreprise ? Quelles stratégies mettre en œuvre pour devancer la concurrence ? Quels produits et services peuvent-ils m’aider à attendre mes objectifs ? Ce sont quelques-unes des questions qui seront débattues cette année lors de la Semaine de l’entrepreneuriat, une initiative organisée dans plus de 170 pays du monde entier, y compris la République tchèque.

C’est notamment le directeur général de la start-up américaine Cazza Construction, Chris Kelsey, qui est l’invité phare de cette cinquième édition. Ce jeune entrepreneur de 20 ans qui construit à Dubaï le tout premier gratte-ciel imprimé en 3D se présentera ce mercredi à Prague, aux côtés du directeur de la société PayPal pour l’Europe centrale et du Nord, Matt Komorowski ou de la directrice de la stratégie de la société Dermacol, le plus important fabricant tchèque de produits de beauté, Věra Komárová.

La Semaine de l’entrepreneuriat proposera aussi différents séminaires destinés aux professionnels et organisés par l’agence gouvernementale CzechInvest, le cabinet d’avocat CS Legal ou la Banque tchéco-morave de garantie et de développement. Ces séminaires seront consacrés à la problématique des investissements chinois en République tchèque, des réseaux sociaux et du projet « Industrie 4.0 ».

Les manifestations sont organisées sous le patronage de la Chambre économique de République tchèque, de la Fédération de l’industrie et des transports et de l’Association des petites et moyennes entreprises.