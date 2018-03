ČEZ a vu son bénéfice net en hausse en 2017

Le bénéfice net corrigé des opérations exceptionnelles en 2017 a atteint 20,7 milliards de couronnes (814 millions d’euros), soit une augmentation de 5% comparé à l’année précédente. Le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII), quant à lui, a connu une baisse de 7% et s’est établi à 53,9 milliards de couronnes. L’information a été annoncée mardi par le porte-parole du groupe énergétique tchèque, Ladislav Kříž.

Ces résultats encourageants du groupe ČEZ s’expliquent notamment par la vente des actions de la compagnie pétrolière et gazière hongroise MOL et par la hausse de la production de l’énergie nucléaire (4,34 TWh de plus qu’en 2016).

Malgré ces résultats positifs, le groupe énergétique a annoncé, vendredi, qu’il ne serait plus le partenaire principal du Festival international du Film de Karlovy Vary Une décision qui a mis fin à seize ans de collaboration entre le plus important festival du film en Europe centrale et le géant de l’électricité. Celui-ci a expliqué sa décision par une nécessité de faire des économies, suite à une situation difficile sur le marché de l’énergie.