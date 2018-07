Augmentation significative de l’aide des banques alimentaires

Depuis le début de l’année, la Fédération tchèque des banques alimentaires a enregistré une forte augmentation de l’apport de produits alimentaires par rapport à l’an passé : cinq fois plus de produits ont en effet été récoltés, selon la Radio tchèque, cette hausse étant en partie due à la loi en vigueur depuis le 1er janvier selon laquelle les moyennes et grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés ne peuvent plus jeter leurs invendus et ont l’obligation de les offrir aux banques alimentaires.