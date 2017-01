18-01-2017 15:04 | Alžběta Ruschková

Moins de pommes, d’abricots ou de pêches… en 2016, la récolte de fruits a baissé de 20 % pour atteindre 150 100 tonnes. La raison de ces pertes : des gelées printanières tardives qui ont frappé notamment la principale région fruitière de la République tchèque, la Moravie du Sud. A la différence d’autres fruits, la récolte des cerises a été la meilleure depuis seize ans.

Ce sont les récoltes des abricots et des pêches qui ont été les plus touchées, avec une baisse respective de 70 % et 79 %. Seulement 662 tonnes d’abricots et 268 tonnes de pêches ont ainsi été produites. « Ces chiffres représentent environ 10 % des quantités récoltées il y a 25 ans de cela », a fait savoir le président de l’Union des fruiticulteurs tchèques, Martin Ludvík. De son côté, la récolte des pommes, le fruit le plus répandu sur le marché tchèque, a enregistré une baisse de 19 % pour s’établir à 126 434 tonnes.

Les récoltes des griottes, des groseilles, des cassis, des prunes et des poires ont également été assez faibles l’an dernier. Au contraire, le nombre de cerises a atteint 2706 tonnes, soit une augmentation de 17 %, et le meilleur résultat depuis 2000. De même, la cueillette de framboises et de mûres a été bonne, avec une hausse de 12 % qui l’a élevée à 51 tonnes.

La valeur moyenne annuelle des récoltes de fruits en République tchèque oscille en général autour de 1,5 milliard de couronnes (55 millions d’euros). Selon les fruiticulteurs tchèques, les pertes en 2016 s’élevaient à quelque 400 millions de couronnes (14 millions d’euros). Cependant, en 2016, le volume des récoltes de fruits en République tchèque a été supérieur de près de 3 % à la moyenne de ces cinq dernières années. Ce résultat est dû notamment à de très mauvaises récoltes en 2011 et en 2012.

A en croire Martin Ludvík, la faible récolte de cette année n’aura toutefois pas d’impact sur le prix des fruits qui est essentiellement touché par le marché européen.