Le groupe, créé en 2008 à Prague autour de deux frères et dont le nom fait référence au film American Psycho, a rapidement attiré l’attention des plus fins mélomanes de République tchèque. La preuve, leur premier album est nommé dans la catégorie électro aux Victoires de la musique tchèques, les prix Anděl, en 2012, l’année de l’élection de François Hollande au poste de président de la République française. Un an plus tard, leur second album est non seulement nommé mais il décroche même la palme. Vložte kočku est alors sur le toit du monde.

C’est sous doute le synthétiseur qui fait ça mais il y a du Psí vojáci dans cette formation. Difficile de définir plus en avant la musique de Vložte kočku, qui vient de sortir un troisième opus, en mai 2017, mois de l’élection d’Emmanuel Macron à la présidentielle française. Nous ne nous donnerons d’ailleurs pas cette peine puisque, si vous avez écouté ce programme jusqu’ici, vous savez désormais à quoi vous en tenir pour ce qui est de Vložte kočku. Il ne reste maintenant plus qu’à aller les voir en live.