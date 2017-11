Vivaldianno, entre musique baroque et contemporaine

L’origine du projet remonte à 2008, lorsque le duo de musiciens sort son premier album intitulé Vivaldianno MMVIII, consacré à la musique baroque et contemporaine. Michal Dvořák et Jaroslav Svěcený se sont donnés pour objectif de contribuer à populariser la musique d’Antonio Vivaldi (et la musique classique en général) et ils ont réussi leur mission : leur premier CD a été vendu à 35 000 exemplaires et a donné lieu à un projet encore plus ambitieux, celui d’un spectacle musical et multimédia présenté depuis onze ans avec succès en République tchèque et à l’étranger. Un projet auquel participent des musiciens de renommée internationale, comme le metteur en scène et animateur japonais Kosuke Sugimoto, l’Américaine Tina Guo qui joue du violoncelle électrique ou encore le musicien péruvien Carlo Zegarra.

Dans ce Dimanche musical, nous écoutons des extraits du deuxième album du violoniste Jaroslav Svěcený et du pianiste Michal Dvořák, intitulé Vivaldianno MMXII. Ils nous proposent une fois de plus une plongée tout à fait originale dans l’œuvre de Vivaldi, mais aussi dans celle de Bach, de Mozart, du compositeur autrichien Fritz Kreisler ou encore dans le « nouveau tango » du musicien argentin Astor Piazzolla. Tout cela en combinant audacieusement les instruments à cordes classiques, la flûte japonaise shakuhachi, les guitares électriques et d’autres instruments encore à des synthétiseurs et samplers. On vous laisse découvrir…