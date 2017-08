S’envoler avec Rudolf Brančovský et son groupe Poletíme?

Poletíme? a vu le jour en 2007 à Brno, la capitale morave, grâce au peintre et chansonnier Rudolf Brančovský. Cet artiste aux multiples facettes s’est rendu célèbre notamment pour ses tableaux naïfs, fantastiques et très colorés. Outre la peinture aclyrique, Rudolf Brančovský s’engage dans l’espace public, comme en témoignent ses nombreuses créations sur les murs des cafés, bars, clubs et restaurants. Ses œuvres ont d’ailleurs fait l’objet, depuis 1999, de plus d’une centaine d’expositions un peu partout en Europe et en Amérique du Nord.

Composé aujourd’hui de huit musiciens, Poletíme? a remplacé un autre projet musical de Rudolf Brančovský, le groupe Veselá Zubatá (« La Faucheuse joyeuse » en français), formé en 2000. Poletíme?, c’est avant tout une musique rythmique caractérisée par le son du banjo, avec des textes amusants et poétiques qui, même s’ils évoquent parfois des choses tristes et complexes, gardent leur esprit optimiste et joyeux.