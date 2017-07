Le groupe Oboroh a été formé à la fin des années 1980 par des musiciens actifs sur la scène alternative, indépendante de la culture officielle tchécoslovaque. Les deux premiers albums d’Oboroh, sortis après la Révolution de velours, ont été consacrés aux Psaumes bibliques mis en musique par le leader du groupe, Stanislav Klecandr. Le troisième album du groupe, intitulé « Kámen » (Pierre) et enregistré en 1996, représente un tournant : désormais, Oboroh présente au public ses propres chansons. Il collabore aussi avec le musicien et pasteur évangélique Svatopluk Karásek. Accompagné du groupe Oboroh, Svatopluk Karásek interprète en duo avec Irena Skeříková sa chanson intitulée « Hora Karmel » (Mont Carmel). Dans ce Dimanche musical, elle est suivie d’extraits du huitième album du groupe, « Šel přes potok Cedron k hoře » (Il a traversé le torrent du Cédron), sorti en 2012 et dédié aux chansons anciennes et contemporaines qui évoquent la passion du Christ.

Au mois d’août, le groupe Oboroh se produira à Dobruška, Neratov et Blatnice pod Sv. Antonínkem. Vous trouverez les dates des concerts au www.oboroh.cz.