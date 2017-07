Les comédies musicales les plus aimées des Tchèques seront à l’honneur de notre nouvelle rubrique du Dimanche musical. Passant par Starci na chmelu, Limonádový Joe, Noc na Karlštejně et Kdyby tisíc klarinetů, cette musique fascinante reste bien immortelle. Par ailleurs, la parodie de western Limonádový Joe (Joe la limonade), tournée en 1964, est projetée au 52e Festival international de Karlovy Vary, à l’occasion du centenaire de la naissance du scénariste du film, Jiří Brdečka. On vous laisse découvrir…

Rediffusion du 14/6/2015