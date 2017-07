Toutes ces chansons ont deux choses en commun : elles ont pour thème principal les joies de l’été et des vacances et elles ont connu un grand succès auprès du public tchèque. La plupart de ces titres ont en effet été interprétés par les chanteurs et chanteuses tchèques les plus populaires du XXe siècle, comme Hana Zagorová, Helena Vondráčková, Iveta Bartošová, Václav Neckář ou encore Petr Kotvald…