Le rockeur Ivan Král de retour en République tchèque

Organisée à l’occasion de la sortie, en novembre prochain, de son nouvel album « Real to Reel », cette tournée a été un événement exceptionnel, car le guitariste, auteur et chanteur, âgé de 69 ans, ne revient que rarement dans son pays d’origine. Dans ce Dimanche musical, nous vous proposons de découvrir quelques-uns de ses grands tubes des années 1970-1980, composés notamment pour les chanteurs américains Patti Smith et Iggy Pop.

Nous écouterons aussi ses chansons plus récentes, par exemple « Winner Takes All » tirée de l’album « Nostalgie » qu’Ivan Král a enregistrée en 1995. A l’époque, ses séjours en Tchéquie étaient plus fréquents : le musicien a notamment collaboré, en tant que producteur et auteur, avec les groupes tchèques Lucie, Garage, Mňága a Žďorp ou encore avec le comédien et musicien Jiří Suchý.

Enfin, une chanson du nouvel album d’Ivan Král intitulée « Apocalypse ».

Plus de détails sur le site officiel du musicien : ivankral.net