Le piano romantique de Jiří Malásek

Originaire de Brno et juriste de profession, Jiří Malásek était un passionné du piano. Formé non pas au conservatoire, mais chez des professeurs particuliers, il a collaboré, en tant que soliste, avec plusieurs orchestres renommés, tout en occupant le poste de rédacteur musical à la Radio et, plus tard, à la Télévision tchécoslovaques.

En collaboration avec ses amis musiciens Jiří Bažant et Vlastimil Hála, Jiří Malásek a composé la musique de nombreux films dans les années 1960 et 1970, notamment celle des comédies musicales « Starci na chmelu » et « Dáma na kolejích » ou encore de la série télévisée pour enfants « Pan Tau ». Mais il est surtout connu dans son pays pour ses compositions inédites pour piano, influencées par le swing et l’improvisation, ainsi que par ses interprétations de mélodies étrangères.

Voici la sélection de ses plus beaux morceaux, en commençant par « Ballade pour Adeline » de Paul Senneville, enregistrée en 1979 par Jiří Malásek et l’Orchestre de danse de la Radio tchécoslovaque sous le titre « Balada pro Adélku ».

Jiří Malásek est mort subitement en 1983, à l’âge de 59 ans. Son fils Petr, lui aussi pianiste, a initié l’édition de l’ensemble de l’œuvre de son père pour piano, ainsi que de sa musique de films. La compilation de 3 CD est sortie début août, à l’occasion du 90e anniversaire de la naissance de Jiří Malásek.