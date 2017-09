Le Janáček Quartet joue Eric Wolfgang Korngold

Créé en 1947 au conservatoire de Brno, le Janáček Quartet n’a cessé en plus d’un demi-siècle d’activité de recueillir les critiques les plus élogieuses grâce à ses concerts, notamment à l’étranger, et à ses interprétations des œuvres de compositeurs généralement venus des pays tchèques. Si cette formation a gagné le privilège de porter le nom du célèbre compositeur morave Leoš Janáček (1854-1928), c’est justement en raison de la justesse et de la qualité de ses reprises de son répertoire.