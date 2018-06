Le concours de la Chanson du siècle touche à sa fin

La musique populaire tchèque a donné au monde quelques tubes et interprètes connus au niveau international. Chaque semaine, nos auditeurs des quatre coins du monde nous ont aidés à choisir la meilleure chanson.

Douze chansons, celles qui ont reçu le plus de voix des auditeurs, sont arrivées en demi-finale. Le 3 juin, nous avons lancé le vote de la meilleure chanson pour la période 1918-1967. A partir de ce dimanche et jusqu’à la fin de la semaine prochaine, nous choisirons les plus belles chansons de la période 1968-2017. A partir du 24 juin, se déroulera le vote final sur notre site radio.cz.

Nous vous rappelons que dix votants tirés au sort recevront un CD avec les enregistrements des plus belles chansons dans de nouveaux arrangements. La sortie du CD est prévue pour octobre 2018.

Les chansons suivantes se sont qualifiées pour la deuxième partie de la demi-finale :

Modlitba pro Martu - Prière pour Marta

Holky z naší školky - Holky z naší školky

Černí Andělé - Les anges noirs + Miss Moskva - Miss Moscou (ces deux chansons ont obtenu le même nombre de voix)

Voda živá - L’eau vive

Tenkej led – Glace fine

Cudzinka v tvojej zemi - Etrangère dans ton pays