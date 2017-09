Le Chœur d’enfants de la Radio tchèque, une longue et riche tradition

A l’occasion de la grande rentrée pour des centaines de milliers d’écoliers tchèques ce lundi, Radio Prague vous propose un « Dimanche musical » un peu spécial. Nous vous invitons à découvrir les talents du Chœur d’enfants de la Radio tchèque. Un ensemble vocal mixte actuellement dirigé par Věra Hrdinková, qui fait partie intégrante, depuis plus de soixante-dix ans, de l’histoire de la radio publique tchèque, au même titre par exemple que son orchestre symphonique. Une histoire qui remonte plus précisément à 1945… Depuis, de nombreux noms bien connus du petit monde de la musique tchèque et du grand public sont passés, plus jeunes, dans les rangs de ce chœur dont nous vous proposons d’écouter les extraits de quelques concerts. Et si vous appréciez, n’hésitez pas à nous écrire !