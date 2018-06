La musique des films de Miloš Forman

Le succès retentissant du film « Amadeus », qui a remporté huit Oscars dans les années 1980, a éveillé l’intérêt populaire non seulement pour la musique de Mozart mais aussi pour la musique classique en général.

La musique a joué un rôle très important dans toutes les œuvres de Miloš Forman, à commencer par celles de sa production tchèque, notamment avec son film « Konkurs » – « L’Audition », mais aussi avec « Hoří, má panenko » – « Au feu, les pompiers ! » et « Lásky jedné plavovlásky » – « Les Amours d’une blonde », dans lesquels il retranscrit à la perfection l’atmosphère des années 1950 et 1960 en Tchécoslovaquie, lorsque les thés dansants et les bals étaient la forme la plus courante de divertissement populaire.

Son dernier film date d’il y a plus de dix ans : en 2005, en Espagne, Miloš Forman a tourné « Les Fantômes de Goya ». La musique de ce film a été composée et interprétée par Varhan Orchestrovič Bauer et son orchestre Okamžitý filmový orchestr.

Sa dernière création a été la mise en scène de l’opéra jazz de Jiří Suchý et Jiří Šlitr, « Dobře placená procházka » – « Une promenade bien méritée », sur laquelle il a travaillé avec ses fils, Petr et Matěj.