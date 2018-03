La chanson du siècle – récapitulatif de la semaine

Chaque jour, du lundi au vendredi, nous vous présentons sur notre site Internet et dans nos émissions une des 100 chansons qui se sont inscrites dans l’histoire de la Tchécoslovaquie et de la République tchèque.

Et chaque dimanche, nous vous invitons à voter pour une des cinq chansons présentées durant la semaine écoulée. La chanson qui, pour la décennie donnée, recueillera le plus grand nombre de voix, sera « qualifiée » pour l’étape suivante du concours.

Lorsque les 100 chansons auront été diffusées, à raison donc d’une chanson par année depuis 1918 jusqu’en 2018, deux nouveaux votes seront organisés respectivement pour les périodes 1918 – 1968 et 1968 – 2018. Ces deux votes permettront de retenir six chansons pour le tour ou le vote final, duquel ressortira la chanson préférée de la majorité des auditeurs de Radio Prague – autrement dit « la chanson tchèque du siècle ».

Dix votants tirés au sort recevront un CD produit à l’occasion des célébrations du centenaire de la fondation de la République tchécoslovaque. Il s’agit de l’enregistrement des chansons qui ont rencontré le plus grand succès dans de nouveaux arrangements.

Le récapitulatif de la semaine que nous vous proposons aujourd’hui commence en 1953 et il se termine en 1957. Laquelle des chansons que nous allons écouter vous plaira le plus, chers auditeurs ? Nous attendons avec curiosité vos réponses et les résultats du vote sur notre site.

1953 :« U nás jaro nekončí » - Chez nous, le printemps est sans fin

1954 : « Píseň pro Kristýnku » – Chanson pour Kristýna

1955 : Plují lodi do Triany - Les bateaux voguent vers Triana

1956 : Jednou-dvakrát - Une ou deux fois

1957 : Lavička v jasmínu - Le banc dans le jasmin