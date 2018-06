La Chanson du siècle – La finale

Le grand concours de la Radio tchèque « La Chanson du siècle » est dans sa dernière ligne droite. Depuis le mois de janvier, les auditeurs en République tchèque et à l’étranger ont pu choisir les meilleures chansons tchèques depuis 1918 jusqu’à aujourd’hui. Pourquoi ce « siècle tchèque » commence-t-il précisément en 1918 ? La réponse est très simple : le 28 octobre 1918 est la date de la déclaration d’indépendance de la Tchécoslovaquie vis-à-vis de la monarchie austro-hongroise. Bien que la Tchécoslovaquie en tant qu’Etat commun des Tchèques et des Slovaques n’existe plus depuis vingt-cinq ans, les Tchèques continuent de considérer 1918 comme l’année qui marque le début de l’histoire moderne de leur Etat. Il est bien évidemment symbolique que dans la sélection des 100 chansons les plus populaires que nous vous avons présentées depuis le début de l’année, figurent plusieurs tubes interprétées par des chanteurs tchèques avec des chanteuses slovaques.