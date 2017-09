Jim Čert et ses Chansons de la Terre du Milieu

« Un Anneau pour les gouverner tous. Un Anneau pour les trouver. Un Anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s’étendent les ombres. » Sur son album Chansons de la Terre du Milieu, le chanteur et accordéoniste tchèque Jim Čert reprend les paroles de différents chants et poèmes apparus dans les romans du célèbre écrivain britannique John Ronald Reuel Tolkien et les accompagne de sa propre musique. Nous vous proposons de découvrir quelques-unes de ces ballades, aussi joyeuses que sombres et mélancoliques.