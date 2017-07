Si on le veut bien, les nuits d’été peuvent être chaudes mais aussi froides cette année en République tchèque. C’est en effet un groupe au nom particulier qui est à l’honneur : Cold Cold Nights avec le chansonnier Jakub Jirásek surnommé « Jéčko » à sa tête. Un groupe présent au festival Colours of Ostrava récemment et remarqué avec la sortie très bien accueillie par la critique de son premier album, en avril dernier, intitulé « (The) Last summer ». On vous laisse apprécier…