22-01-2017 | Denisa Tomanová

Le quatuor vocal 4TET est un petit bijou de la scène musical tchèque. Sa particularité : il n’utilise qu’un seul instrument de musique, un instrument un peu particulier, les voix de ses quatre membres. Le quatuor a vu le jour en octobre 2002, suite à l’initiative du chanteur, musicien et danseur Jiří Korn, apprécié du grand public dès les années 1970. Sur Radio Prague, nous allons vous présenter le quatrième et dernier album de 4TET sorti en 2016 et logiquement intitulé « 4th ».

La magie des voix de quatre hommes en noir

L’idée d’un quatuor a cappella est née chez le chanteur et danseur Jiří Korn, qui était alors en train de préparer un spectacle de danse. L’aventure musicale de 4TET commence donc en octobre 2002, lorsque quatre musiciens, mais avant tout quatre chanteurs, se présentent pour la première fois sur scène, en interprétant sans instrument le tube de 1977 « How deep is your love » des Bee Gees britanniques. C’est immédiatement un grand succès auprès du public, et Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár et David Uličník décident de continuer cette aventure musicale. Leur répertoire se composera désormais de la reprise des plus grands tubes, tant tchèques qu’internationaux.

« L’ascenseur est de nouveau en panne, plus que treize étages

Il ne me reste qu’à le faire à pied de nouveau

Y a du bruit dans les escaliers et un néon qui n’éclaire pas,

Heureusement que je n’ai pas peur du noir.

En montant les escaliers

J’apprends à connaître les étages

Sur les escaliers je reconnais les bruits

Quel genre d’hommes sommes nous. »

Des tubes immortels qui revêtent un nouveau manteau

Le premier succès incontestable de 4TET sera à l’origine de la poursuite du projet. Les quatre chanteurs se lanceront alors dans l’interprétation d’autres tubes, comme le « Bolero » de Maurice Ravel, « Tears In Heaven » d’Eric Clapton, « Lady Karneval », le tube mondial composé en 1968 par Karel Svoboda et dont les paroles ont été écrites par Ladislav Štaidl, ou même le tube « Thriller » du roi de la pop Michael Jackson.

Depuis leur première apparition sur scène, les quatre chanteurs ont sorti quatre albums : « 1st » en 2004, le deuxième un an plus tard, le « 3rd », le troisième en 2008, et enfin le « 4th », le quatrième, l’année dernière, et dont nous sommes en train d’écouter plusieurs extraits. 4TET continue de gagner en popularité auprès du grand public, grâce à des spectacles toujours plus originaux et des reprises remarquables. 4TET de se produire à guichets fermés dans toute la République tchèque. Le prochain concert aura lieu le 13 février dans la ville de Pardubice.

Les morceaux que vous écoutez en fin de ce programme sont les reprises de « Save your kisses for me » du groupe britannique des années 1970 Brotherhood of Man -une chanson reprise en tchèque dès 1982 par Jiří Korn et Helena Vondráčková – et de « This Boy », une reprise du tube composé par John Lennon et Paul McCartney en 1964.