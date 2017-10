Législatives : large victoire du mouvement ANO d’Andrej Babiš

A 16 heures, soit deux heures après la fermeture des bureaux de vote, les suffrages ont été décomptés dans 50% des districts du pays.

Derrière ANO, qui est la deuxième formation de la coalition gouvernementale sortante, Liberté et Démocratie directe (SPD) arrive en deuxième position avec un score de 11%. La formation populiste nationaliste devance le parti conservateur ODS et les Pirates (10% chacun). S’ensuivent le Parti communiste (KSČM – 9%), le Parti social-démocrate, principale formation de la coalition gouvernementale sortante (8%) et le Parti chrétien-démocrate (KDU-ČSL – 6%). et les Maires et indépendants, qui ont récolté entre 9 et 5% des suffrages.

Ces différents partis seront représentés à la Chambre des députés, composée de 200 sièges. Tous les autres partis et groupes qui avaient présenté des listes de candidats, parmi lesquels notamment Top 09, autre parti de la droite traditionnelle, et les Maires et indépendants (STAN), ont recueilli moins de 5% de suffrages, seuil minimum pour accéder à la Chambre basse du Parlement.