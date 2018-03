Au moins six morts dans l'explosition d'une usine chimique près de Prague

Au moins six personnes ont été tuées et d’autres grièvement blessées dans une explosion survenue jeudi matin à Kralupy nad Vltavou (Bohême centrale), dans les proches environs de Prague, dans une usine chimique tchèque appartenant au groupe polonais Synthos, ont annoncé les pompiers et la police.