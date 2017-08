« Le pays en soi n’a pas grand-chose à offrir visuellement aux touristes : il est tout plat, c’est une savane. Le Burkina Faso n’est pas vraiment riche du point de vue historique et architectural. Vous n’y trouverez pas de safari comme au Kenya, pas de beautés naturelles comme en Ethiopie. Mais les gens y sont extrêmement chaleureux, ouverts et accueillants. Ils sont curieux ! Je trouve enfin que le tempérament des Burkinabés est proche de celui des Tchèques et des Slovaques. Cette proximité m’a permis de me sentir au Burkina comme chez moi. »

Partagée entre la capitale Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ville surnommée « la capitale des artistes », Michaela Solnická travaille au Burkina Faso sur les projets d’un studio pragois d’architectes, Jakub Cigler Architekti, dotés du label « Unlimited ». Les architectes pragois soutiennent ainsi des activités locales, tout en accompagnants de jeunes architectes en formation notamment en Ethiopie.

« On a pu réaliser un projet pour l’association Kafuli basée à Bobo-Dioulasso et qui travaille avec les artistes et artisans de la région. Nous avons pu réaliser un abri, une vitrine permanente, pour les femmes tisseuses. On a beaucoup travaillé avec leur matière première, le tissu tissé à la main. Ce projet a abouti grâce à une société slovaque qui a financé sa réalisation. Il faut préciser que notre atelier élabore une conception d’un projet, mais pour le mettre en place, il faut ensuite trouver un investisseur. Nous avons également établi un dialogue avec les structures culturelles, les danseurs et les associations des arts de la scène. Depuis trois ou quatre ans, notre atelier travaille sur la conception d’un centre culturel intégré à Bobo-Dioulasso, dans le quartier de Bolomacoté, qui est un berceau du balafon, l’instrument traditionnel burkinabé. Nous avons rencontré quelques difficultés liées à l’obtention gratuite de la parcelle. De ce fait, nous avons dû changer de lieu et de design. Mais tout c’est bien passé et je suis ravie de pouvoir annoncé que les travaux de construction de ce nouveau centre culturel, le Bolo’Centre, vont bientôt commencer. »

Sans oublier que le studio Jakub Cigler Architekti continue à travailler sur le projet d’un conservatoire de danse pour l’Ecole internationale de danse d’Irène Tassambédo ou encore sur la mise en place d’une cité des arts en collaboration avec le chorégraphe Salia Sanou. En marge de ses activités architecturales, le studio a lancé une ligne de sacs créés par des couturiers burkinabais à partir de matériaux de récupération, notamment des emballages de ciment. Sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’ordinateur, pochettes, trousses et porte-monnaie : autant de produits qui font la promotion des activités du studio et qui, disposés sur les étagères, décorent son siège dans le quartier pragois de Smíchov :

« Chaque sac a son histoire. Tout a commencé lorsque moi-même, j’avais besoin d’un sac à main un peu ‘classe’, mais en même temps rigolo. Je voulais un sac de style enveloppe pour aller à l’opéra, parce que je suis une grande amatrice du théâtre et de la danse, je sors tout le temps. Quand je me suis fabriquée ma première enveloppe, mes copines étaient ravies, elles en voulaient aussi. Un autre jour, j’ai fabriqué un sac à main pour ma copine Adjara qui fêtait son anniversaire, un autre jour encore, j’ai fait une trousse de toilette pour la sœur d’un ami. La trousse s’appelle Saramani. Cela signifie ‘la beauté’ dans la langue dioula qui est parlée à Bobo Dioulasso. Ensuite, le partenaire d’une collègue qui travaille à Moscou, Serge, nous a demandés un sac à dos. Le produit s’appelle aujourd’hui ‘Serge’. Une autre histoire encore : une amie à Prague m’a demandée de lui dessiner un sac de fitness, où elle pourrait mettre ses chaussures de sport, une miche de pain et… son bébé ! (rires) J’ai appelé ce sac ‘deeni’, cela veut dire ‘enfant’ en dioula. C’est le couturier Moussa, dont on a une photo dans ce bureau, qui a fait tous les prototypes de produits avec moi. Car moi, j’aime la mode, mais je ne me débrouille pas en couture. Tous les produits passent par les mains de Moussa et de ses fils-apprentis, aussi par les mains de Madame Sali qui lave les sacs de ciment que nous utilisons ensuite. Ila passent par mes mains également. »

Michaela, pourriez-vous nous décrire votre journée habituelle au Burkina ?

« Vous n’êtes pas la première à me poser cette question ! (rires) C’est un peu délicat d’y répondre, parce que mes journées ne sont pas ordinaires. Je me réveille assez tôt, parce qu’il fait très chaud au Burkina. Et je fais mon footing. Pendant ce temps-là, je classe dans ma tête ce qu’il faut faire dans la journée. Je me connecte à Internet et je joins mes collègues en Ethiopie, qui se lèvent eux-aussi de bonne heure, ainsi que mes collègues à Prague. Quand il fait trop chaud ou quand il y a une coupure d’électricité, je pars en ville pour voir les artistes avec qui nous travaillons : Moussa ou les autres personnes qui s’occupent du côté graphique de nos projets qui demandent aussi un travail intense de communication. Je reviens chez moi, je travaille à l’ordinateur et je pars ensuite à mon cour de danse, pour me reposer un peu. Mes soirées sont réservées à un travail de dessin à l’ordinateur qui demande beaucoup de concentration. Si j’ai encore des soucis, je pars à nouveau courir, pour me vider la tête. D’ailleurs, je me sens absolument en sécurité au Burkina, je peux aller courir le soir sans soucis, comme à Prague. »

Les Burkinabés, quelle idée se font-ils de la République tchèque et, plus généralement, de l’Europe centrale ?

« La perception est pareille que celle du Burkina en République tchèque. Les Tchèques ne savent rien sur le Burkona Faso, mais ils auront quand même retenu ce nom de ‘Ouagadougou’ (elle imite la prononciation tchèque) qui sonne bizarrement à leurs oreilles. Les Burkinabés, à leur tour, savent que les Tchèques sont originaires d’un pays au nom imprononçable pour eux, la ‘Tchéco…’. Heureusement, il existe un moyen de lier les gens : le ballon. Tout le monde au Burkina Faso connaît Pavel Nedvěd, Petr Čech avec son casque, Milan Baroš, bref toutes les stars du football tchèque. Les connaissances de certains gens vont plus loin, ils écoutent RFI, savent qui était Václav Havel apprécié ici pour sa lutte pour le respect des droits de l’Homme. Un Burkinabé m’a surprise par sa connaissance des cubes de sucre ! Les gens connaissent aussi Otto Wichterle, l’inventeur des lentilles de contact qui sont pourtant peu utilisées au Burkina, à cause de la poussière omniprésente… D’ailleurs, je me réjouis du renouveau d’une coopération bilatérale, culturelle et économique, entre nos deux pays, renforcée tout récemment par la venue des délégations tchèques. »

Vous n’avez eu aucune difficulté à vous habituer à la vie au Burkina ?

« Je m’adapte facilement. Il existe au Burkina une certaine modestie de vie qui me convient, j’ai du mal à supporter la consommation excessive telle qu’on la voit dans le monde ‘occidental’. Evidemment, il existe aussi un risque de certaines maladies et infestions, mais ces problèmes sont assez faciles à résoudre car les soins médicaux sont abordables, du moins pour ceux qui ont suffisamment de moyens. Ma vie est confortable, c’est un plaisir et non pas un sacrifice. »

Un plaisir pour Michaela Solnická, architecte passionné de danse, de théâtre et de musique que de vivre au Burkina Faso, pays qui a vécu un changement politique important à l’automne 2014 : son président Blaise Compaoré, au pouvoir pendant vingt-sept ans, a été renversé par un mouvement massif de protestation. Michaela Solnická se souvient :

« L’insécurité a duré deux jours. Je participais aux protestations, portées par le mouvement Balai citoyen, et je me sentais très concernée, car tout le monde était investi dedans. Pareil lorsqu’un coup d’Etat est survenu au Burkina Faso pendant la période de transition, il y a presque trois ans de cela, alors que le pays se préparait pour les élections démocratiques. Le mouvement de protestation contre les putschistes a uni et consolidé la société, il a encouragé les gens dans leurs initiatives. Là encore j’étais présente, j’ai manifesté à Bobo-Dioulasso. Moi qui suis de nature pacifique, j’ai presque pleuré de joie lorsqu’on voyait partir les voitures blindées de Bobo-Dioulasso vers Ouagadougou, contrôlée par la garde de l’ancien président Compaoré qui a voulu reprendre le pouvoir. En moins d’une semaine, le pays a su retrouver sa stabilité. Le coup d’Etat a fait très peu de morts, il n’y avait pratiquement pas d’affrontements, dans la plupart des cas, il s’agissait de victimes de balles perdues. Cet épisode m’a permis de revivre, ou plutôt de redécouvrir ce que je n’ai pas vécu dans mon pays pendant la Révolution de velours, parce qu’en 1989, j’étais encore trop petite. »