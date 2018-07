Lettres, rapports d’écoute, commentaires

Près d’un mois s’est écoulé depuis notre dernière rencontre autour des lettres de nos auditeurs, voilà pourquoi certains des événements qui sont évoqués dans les messages qui nous ont été adressés ne sont plus d’une actualité brûlante. Ceux-ci ne perdent pour autant rien de leur intérêt. M. Christian Ghibaudo nous a par exemple écrit quelques mots au sujet du concours de l’Eurovision qui s’est déroulé à la fin du mois de mai :

« Avec un peu de retard, je réagis à la bonne prestation de la République Tchèque au dernier concours de l’Eurovision à Lisbonne. On ne peut que se féliciter de la 6ème place obtenue par Mikolas Josef. Personnellement, je le voyais dans le trio de tête, mais bon, une 6ème place c’est très bien par rapport à la chanson française que des inconscients avaient mis dans les favoris... »

En effet, comme nous l’avons indiqué dans une de nos précédentes émissions, malgré les pronostics des bookmakers, il n’y a pas eu de victoire de la République tchèque à l’Eurovision cette année. Toutefois, la 6ème place du jeune Mikolas Josef, la meilleure pour un artiste tchèque dans l’histoire de ce concours, a été jugée comme un beau succès... Dans sa lettre, notre auditeur français nous a également fait savoir :

« Très intéressante la rubrique de ce samedi, Culture sans frontières, qui a été consacrée aux expositions du photographe hongrois Peter Korniss et du photographe tchèque Jindřich Štreit. Il faudrait que ces expositions ‘tournent’ dans les grandes villes européennes, pour que les Européens de l’Ouest connaissent mieux le reste de l’Europe. »

Rappelons que les deux expositions auxquelles nous avons consacré la rubrique Culture sans frontières du 26 mai avaient pour trait commun la volonté de leurs créateurs de capturer la transformation du monde en Europe centrale et sa transition vers la mondialisation.

Dans sa dernière lettre, M. André Biot nous remercie des huit cartes QSL qu’il a reçues avant de nous faire savoir qu’il a suivi avec beaucoup d’attention les Internationaux de tennis de Roland Garros et de préciser :

« Du côté belge, nous sommes un peu déçus que David Goffin ait été éliminé en huitièmes de finale. Quant à notre meilleure joueuse, Elise Mertens, elle a été éliminée en huitièmes de finale par Simona Halep, la n°1 mondiale qui est en grande forme. Je la verrais bien gagner le tournoi. Quant à vos joueurs et joueuses, vous devez être encore plus déçus que nous surtout par les dames, qui auraient pu se retrouver au moins en quarts de finale notamment avec Petra Kvitová et Karolína Plíšková. Je leur souhaite de faire beaucoup mieux à Wimbledon. »

Eh bien oui, cette année à Paris, les joueurs et joueuses tchèques n’ont pas particulièrement brillé. Le bilan n’a cependant pas été complètement négatif, car Barbora Krejčíková et Kateřina Siňaková ont remporté le tournoi du double dame. En finale, elles ont battu la paire japonaise composée d’Eri Hozumi et Makoto Ninomiya en deux sets. Pour les deux joueuses, il s’agissait là du premier titre de Grand Chelem de leur carrière... En attendant le tournoi de Wimbledon, les fans de tennis déplorent l’absence annoncée du numéro un tchèque, Tomáš Berdych, qui souffre de douleurs persistantes au dos. Les deux plus grands espoirs tchèques s’appellent donc, comme prévu, Petra Kvitová et Karolína Plíšková.

Dans la lettre qu’André Biot nous a dernièrement écrite, nous avons également pu lire :

« Ici en Belgique, nous avons connu une fin de mois de mai très chaotique, avec des orages pratiquement chaque jour pendant près de quinze jours. Il n’a pas plu depuis trois jours, mais on nous annonce des orages pour la fin de journée. Je n’ai jamais connu une telle situation (autant d’orages concentrés sur une aussi longue période à la fin du mois de mai)... Je fais le forcing pour rédiger le maximum de rapports pour les différentes stations avant le début de la Coupe du monde. Ici en Belgique, c’est la fièvre qui monte depuis quelques jours (comme en France d’ailleurs), mais je ne suis pas très optimiste en ce qui concerne le parcours de la Belgique. J’espère me tromper, bien sûr… On pourrait très bien avoir un Brésil-Belgique en quarts de finale, mais d’abord il faut sortir des phases de groupe et en huitièmes de finale, nous pourrions rencontrer la Colombie, qui serait un adversaire très coriace. »

La Coupe du monde de football bat désormais son plein et on peut constater que les deux équipes mentionnées ont remporté leurs premiers succès en se qualifiant en huitièmes de finale. En ce qui concerne la Tchéquie, comme on le sait, elle n’est pas représentée cette année au championnat du monde. Cela dit, tout comme ailleurs, les matches sont massivement suivis et commentés par les fans tchèques. Ainsi, nous répondons également à notre auditeur algérien Naghmouchi Nouarie qui fait dans son courriel mention de la Coupe du monde 2018 en Russie et qui aimerait connaître notre équipe de football.

Ces derniers jours, nous avons également eu la joie de recevoir sept rapports d’écoute détaillés de M. Paul Jamet qui ont été joints à sa sympathique lettre dont voici un extrait :

« J’apprécie beaucoup la nouvelle série QSL 2018 consacrée à la radio. Une vieille dame, la radio, qui connaît des mutations considérables avec Internet, la 4G et bientôt la 5G. Quelle révolution en un siècle. Nous avons eu la chance de vivre cette révolution. Nos petits-enfants ne sauront pas ce qu’est un récepteur de TSF, eux qui accèdent au monde (audio, vidéo, écrit) grâce à un smartphone. »

Rappelant que le Radio Club du Perche a fêté ses 35 ans de rencontre des amis de la Radio les 9 et 10 juin derniers, M. Paul Jamet a en outre joint à l’un de ses courriels une copie de la carte qu’il a réalisée à cette occasion pour le Club. Merci !

Merci également pour le rapport qui nous a été adressé par le RADIO DX CLUB D’AUVERGNE et qui nous informe de la participation de deux de ses membres, Mme Colette Beaulieux et Mme Maguy Roy, à la Nuit de la radio organisée le samedi 30 juin par le Radio Club des Ecouteurs Lorrains.

Nous remercions également tous ceux qui nous ont adressé leurs rapports d’écoute, parmi lesquels j’ai le plaisir de citer messieurs Guy Le Louet et Osamu Aikawa.

Et comme d’habitude, voici notre traditionnelle question du mois qui est cette fois-ci la suivante :

Karlovy Vary accueille chaque année au début du mois de juillet un festival international du film. Toutefois, les quatre premières éditions ont été organisées dans une autre ville thermale… Laquelle ?

Parmi les bonnes réponses, 6 vainqueurs seront tirés au sort et recevront un prix. Envoyez vos réponses avant le fin du mois à l’adresse suivante : cr@radio.cz