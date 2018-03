55e épisode – 1972 – « Saxana »

7-22 avril : championnat du monde de hockey sur glace à Prague. Les Tchécoslovaques remportent la médaille d’or.

Sortie du légendaire album du groupe Flamengo, « Kuře v hodinkách » – « Les poulets dans la montre ». Aujourd’hui encore, cet album est considéré comme l’un des meilleurs de toute l’histoire du rock tchèque.

Après 36 ans de fonctionnement, clôture du plus ancien réseau de trolleybus de la Tchécoslovaquie, celui de Prague

Mais aussi, le 15 février : naissance du phénoménal joueur de hockey tchèque Jaromír Jágr

Ainsi le film Dívka na koštěti – La Fille sur le balai, sorti en 1972 et la chanson « Saxana » sont indissociables l’un de l’autre. Il s’agit d’un conte filmé sous forme de comédie, dans lequel une jeune sorcière nommée Saxana se retrouve dans le monde des humains. Cette histoire contenant de nombreux trucages est l’œuvre du réalisateur Václav Vorlíček, réalisée en collaboration avec Hermína Franková et Miloš Macourek. La jeune chanteuse Petra Černocká y joue le rôle principal, celui de la jeune et belle sorcière Saxana.

Celle qui avait à l’origine fait une apparition discrète sur la scène musicale populaire a alors gagné sa place sur le devant de la scène grâce à son image d’une jeune éternelle fille. La chanson « Saxana » a été composée par l’acteur et musicien classique de renom Angelo Michajlov pour le texte de Pavel Kopta.

