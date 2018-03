54e épisode – 1971 : « Yvetta » – « Yvette »

A Toronto, au Canada, l’écrivain tchèque en exil Josef Škvorecký et sa femme Zdena Salivarová fondent la maison d'édition 68 Publishers, qui se spécialise dans la publication d’auteurs tchèques exilés ou réduits au silence par le régime.

12 juillet : ouverture du tronçon de l’autoroute D1 de Prague à Mirošovice



De nombreux musiciens qui se consacraient initialement au rock trouvent alors refuge dans le courant dominant de la chanson populaire, moins provocateur et plus acceptable, et y apportent une vague de fraîcheur.

Les débuts de Jiří Korn sont marqués par son engagement dans les groupes de rock Rebels, Shut Up ou Olympic. 1971 marque cependant aussi le début de sa carrière solo, et il connaît alors du succès non seulement en Tchécoslovaquie et en Allemagne de l’Est mais aussi dans d’autres pays.

Le concours Intertalent, organisé en 1971 dans la ville de Moravie alors appelée Gottwaldov (Zlín aujourd’hui), lui sert de tremplin.

La chanson alors présentée par Jiří Korn était « Yvetta » – « Yvette », composée par les auteurs déjà célèbres Karel Svoboda et Zdeněk Rytíř, et elle remporta ce concours.

Votez pour la chanson du siècle !