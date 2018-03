52e épisode – 1969 – « Lady Carneval » – « Lady Carnaval »

16 janvier : immolation de l’étudiant Jan Palach sur la place Venceslas, à Prague, afin de protester contre la répression de la liberté après l’occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie (décès le 19 janvier)

25 février : immolation de l’étudiant Jan Zajíc sur la place Venceslas

25 août : lancement, à Mladá Boleslav, de la production de la voiture Škoda 100

D’après le journaliste musical Leo Jehne, Karel Gott a été le premier chanteur tchèque à s’imposer à l’international, et ce grâce à son talent musical, à sa large culture musicale et à ses incomparables aptitudes techniques.

En 1968, Karel Gott a invité le compositeur Karel Svoboda et le parolier Jiří Štaidl à lui écrire une chanson qui lui permettrait de se présenter au grand concours de chanson de Rio de Janeiro, au Brésil.

Il y a des années de cela, Karel Svoboda se souvenait : « Nous nous sommes achetés une bouteille que nous avons bue pour nous mettre dans l’ambiance. À un moment, Jiří [Štaidl] a prononcé deux mots : 'Lady Carneval'. Je me suis mis au piano, et en dix minutes, c’était fait. Un tube était né, grâce aux passages marquants et entêtants de sa mélodie. Et puis sa formule est également très forte, pleine d’émotion. »

La chanson « Lady Carneval » – « Lady Carnaval » a connu un énorme succès au festival de Rio de Janeiro : elle a fini à la première place. Et puisque la collaboration entre Karel Gott et Karel Svoboda s’était avérée gagnante, les deux hommes ont par la suite travaillé ensemble sur plus de 80 autres titres. Certains d’entre eux sont également devenus des tubes, mais « Lady Carnaval » restera toujours « Lady Carnaval ».

Votez pour la chanson du siècle !