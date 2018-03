50e épisode : 1967 – « Želva » – « La tortue »

Énorme succès du pavillon de la Tchécoslovaquie à l’exposition universelle de 1967 à Montréal, notamment grâce au film interactif Kinoautomat

Entrée en vigueur de la loi sur la presse, qui autorise officiellement la censure préalable, et création de l’Administration de publication centrale, qui intervient au nom de l’État sur la liberté de la presse

8 septembre : pose, en grande pompe, de la première pierre du tronçon de l’autoroute D1 entre Prague et Mirošovice

Début du mouvement hippie à San Francisco

Malgré cela, il suffisait de trois guitares électriques et de l’indispensable batterie – éventuellement accompagnées d’un saxophone ténor, d’un synthétiseur ou d’un harmonica – pour produire un son pénétrant et qui, associé à des amplificateurs, permettait de subjuguer même la plus immense des salles de concert. Cette économie de musiciens satisfaisait d’ailleurs parfaitement les organisateurs de concerts !

C’est dans ce contexte qu’Olympic, qui est actuellement le groupe de rock tchèque le plus connu, sort ce qui est à l’époque son plus grand tube. Une grande part du mérite de ce succès revient au leader d’Olympic, Petr Janda, ainsi qu’à l’un des membres du groupe, Pavel Chrastina, qui composa le texte de cette chanson gouailleuse intitulée « Želva » – « La tortue ».

