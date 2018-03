49e épisode : 1966 – « Ša-la-la-la-li » – « Cha la la la li »

Premier concours de beauté national, « Dívka roku » ou « La jeune fille de l’année », remporté par Dagmar Silvínová, jeune mannequin praguoise de 19 ans

18 avril : premier Oscar remporté par un film tchécoslovaque, « Obchod na korze » ou « Le miroir aux alouettes »

24 novembre : accident d’avion à proximité de l’aéroport de Bratislava. C’est le plus grave accident aérien alors connu par la Tchécoslovaquie.

Première diffusion télévisée de la série Star Trek

L’un de ses membres était Marta Kubišová, une jeune femme née dans la ville de České Budějovice, en Bohême du Sud, et qui a été récompensée, en 1966, du Rossignol d’or – Zlatý slavík. Il y avait également Helena Vondráčková, qui était originaire de Slatiňany, dans la région de Pardubice, et qui avait remporté ce prix de la meilleure chanteuse l’année précédente.

Enfin, Václav Neckář était le troisième élément de ce groupe, qu’il vint compléter de sa voix retentissante et de ses interprétations pendant sa courte mais intense existence, de 1968 à 1970. Au milieu des années 1960, Václav Neckář incarnait en effet une jeunesse découvrant avec enthousiasme un monde de surprises et d’aventures.

Le palmarès des singles sur vinyle sortis dans les années 1960 montre qu’à eux trois, les membres de Golden Kids comptent pour 6 des 20 singles les plus vendus au cours de la décennie, y compris le single ayant obtenu la vente record. C’est sur celui-ci que se trouve la chanson « Ša-la-la-la-li » – « Cha la la la li » sortie en 1966. Il s’agissait à l’origine d’un tube du groupe britannique Small Faces, et il fut traduit en tchèque par Zdeněk Rytíř et interprété par Václav Neckář.

Votez pour la chanson du siècle !