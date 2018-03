47e épisode : 1964 – « Oči sněhem zaváté » – « Les yeux couverts de neige »

Lancement de la voiture Škoda 1000 MB

15 octobre : renversement du président du Conseil des ministres d’URSS, Nikita Khrouchtchev, Léonid Brejnev prend sa place.

12 novembre : élection du président de la République socialiste tchécoslovaque. Candidat unique, Antonín Novotný est élu à l’unanimité.

Ainsi, le rôle du théâtre Semafor a été considérable pour la scène musicale populaire du pays.

C’est sur ces mêmes planches que Karel Gott a débuté sa carrière, dans la troisième suite de mises en scène chantées parlant d’une certaine Zuzana sagement restée toute seule chez elle et dans laquelle, cette fois-ci, elle n’est prétendument « là pour personne ».

Interprétée, donc, par Karel Gott, la chanson de Jiří Šlitr et Jiří Suchý intitulée « Oči sněhem zaváté » – « Les yeux couverts de neige » fut vendue à 116 000 singles dès 1964, et on ne compte même plus les reprises vendues par la suite sur disques ou sur CD.

