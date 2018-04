1987 – « Kde jsi? » – « Où es-tu ?»

20 mars : Ladislav Adamec nommé Premier ministre de la République socialiste tchèque

13 septembre : au château de Lány, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Tomáš Garrigue Masaryk, organisation par les membres de la Charte 77 d’un acte commémoratif

Mi-décembre : au septième comité central du Parti communiste tchécoslovaque, modification importante de la direction du parti. Gustáv Husák démissionne de son poste de premier secrétaire du parti et propose Milouš Jakeš à sa place, ce qui est accepté à l’unanimité. Gustáv Husák reste cependant Président de la République socialiste tchécoslovaque.

La population de la planète Terre dépasse les 5 milliards d’êtres humains.

Le classement de popularité des interprètes et groupes « Zlatý slavík » ou « Rossignol d’or » suscite également un intérêt jusqu’alors inégalé. 115 145 personnes expriment en effet leur avis, et c’est le groupe slovaque Elán, la chanteuse Petra Janů et le chanteur Dalibor Janda qu’ils élisent dans leurs catégories respectives. Ainsi, non seulement Dalibor Janda conserve le titre qu’il avait remporté l’année précédente, mais aussi il l’emporte sur Karel Gott. Le tube « Kde jsi? » – « Où es-tu ?» n’est certainement pas pour rien dans cette victoire.

