1982 : « Holky z naší školky » – « Les filles de la maternelle »

Les chanteurs slovaques étaient très populaires dans la Tchécoslovaquie des années 1980. Marika Gombitová, Miroslav Žbirka, Peter Nagy ou encore le groupe Elán figuraient aux premières places des classements de popularité. C’est alors qu’est sorti un titre sans précédent qui a fait l’effet d’une petite bombe sur le marché musical du pays : « Holky z naší školky » – « Les filles de la maternelle », une chanson composée par Karel Vágner et Pavel Žák et enregistrée le 14 avril 1982. Avant cela, ses interprètes, Stanislav Hložek et Petr Kotvald, étaient connus uniquement pour leur accompagnement vocal et dansant de la star de la musique pop tchèque, Hana Zagorová.