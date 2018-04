1979 : « Až… » – « Quand... »

Avril : instauration de l’heure d’été en Tchécoslovaquie

20 septembre : décès de l’ancien président de la Tchécoslovaquie, le général Ludvík Svoboda, des suites d’une longue maladie

24 décembre : invasion de l’Afghanistan par l’armée soviétique

En Iran, le shah Mohammad Reza Chah Pahlavi est destitué au cours d’une révolution qui instaure une République islamique menée par l’Ayatollah Khomeiny

Les discothèques du pays passent alors essentiellement des morceaux étrangers, tandis que le punk tchèque et la nouvelle vague restent confinés aux milieux plus alternatifs. Ainsi, entre les titres vieillissants destinés au grand public et les morceaux recherchés de jazz rock et d’art rock, il manque quelque chose à la musique populaire tchèque conventionnelle. La demande provient essentiellement des jeunes lycéens, qui plébiscitent les chansons de hard rock simples et marquantes du groupe Katapult, originaire de Plzeň, et font de ses membres de véritables stars. À ses tout débuts, ce groupe produit la chanson « Až… » – « Quand... », dont le refrain est toujours d’actualité : « Mais est-ce-que les enfants ont un endroit pour jouer ? »

