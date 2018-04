1978 : « Motorest » – « Le restoroute »

2 mars : lancement de la fusée Soyouz 28, avec le cosmonaute tchécoslovaque Vladimír Remek à son bord

24 avril : à Prague, création du ou Comité de défense des personnes injustement poursuivies (VONS), par les activistes de la Charte 77 Václav Havel, Jiří Dienstbier et Petr Uhl, entre autres. Ce comité a pour objectif le contrôle des dissidents tchécoslovaques et de leur situation à l’aide des médias étrangers, entre autres Svobodná Evropa – Radio Free Europe et Hlas Ameriky – La Voix de l’Amérique.

12 juin : les footballeurs du FC Zbrojovka Brno deviennent champions de Tchécoslovaquie pour la première fois.

27 avril : naissance de Jakub Janda, premier Tchèque à remporter la coupe du monde de saut à ski

Né à Malé Žernoseky, à proximité de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem, Otakar Petřina a débuté en tant que guitariste accompagnateur au théâtre Rokoko, à Prague.

Puis il est devenu un membre indispensable du groupe « Bacily » – « Les bacilles », qui accompagnait Václav Neckář. Il était intransigeant et refusait de couper ses longs cheveux qui, à l’époque, indiquaient clairement un mode de vie et de pensée alternatif.

Pour cette raison, il n’apparut ensuite plus sur scène. Il se consacra alors d’autant plus à la musique en studio et à son travail d’auteur de morceaux au style bien particulier.

En collaboration avec Zdeněk Rytíř, il permit à une chanteuse de pop alors déjà bien connue, Petra Janů, de se créer un style et une image de chanteuse de rock. L’émission de télévision « Hitšaráda » contribua par ailleurs grandement au succès de la chanson éponyme du disque long play « Motorest » – « Le restoroute ».

