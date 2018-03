1977 : « Duhová víla » – « La fée de l’arc-en-ciel »

1er janvier 1977 : constitution de l’initiative dissidente Charte 77 suivie, quelques jours plus tard, de la contre-pétition Anticharte organisée par le gouvernement communiste

27 juin : František Tomášek reçoit le titre de cardinal-prêtre

28 juillet : accident d’avion de la compagnie aérienne ČSA Czech Airlines. C’est le plus grave accident aérien survenu sur le territoire de la Tchécoslovaquie. L’avion Iliouchine Il-18 de la ligne Prague–Bratislava s’écrase dans le lac de Zlaté piesky, à proximité de Bratislava. Soixante-dix passagers et six membres d’équipage décèdent ; seuls trois passagers survivent à l’accident.

C’est justement en 1977 que Hana Zagorová a pour la première fois – mais pas pour la dernière ! – obtenu le Rossignol d’or récompensant la chanteuse la plus populaire, et ce notamment grâce à la chanson chantée en duo, « Duhová víla » – « La fée de l’arc-en-ciel ».

Karel Vágner, qui était alors chef de musique du groupe accompagnant Hana Zagorová, l’aurait composé en vingt minutes, avec sa guitare et sur les conseils de la parolière Jiřina Fikejzová. Ou plutôt, il aurait trouvé les accords pour sa mélodie. C’est ensuite le parolier Pavel Žák, réputé pour ses paroles convaincantes, qui en a véritablement fait la « Fée de l’arc-en-ciel » que nous allons écouter. Hana Zagorová y a pour partenaire le chanteur Petr Rezek. Le résultat en est le single le plus vendu de l’année 1977.

