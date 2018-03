1976 : « Já ti zabrnkám » – « Je vais te jouer un peu de guitare »

D’un point de vue musical, en quoi cette année fut-elle caractéristique ? D’après les critiques, l’orchestre de l’année fut le Pražský Big Band de Milan Svoboda. Il permit à de nombreux musiciens tels que Michael Kocáb et Ondřej Soukup de se réaliser. Plus tard, ceux-ci influencèrent grandement la création musicale populaire. Naďa Urbánková et Karel Gott furent récompensés des Rossignols d’or attribués aux interprètes les plus populaires.