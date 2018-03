1975 : « Lásko » – « Mon amour »

Au milieu des années 1970, Prague était la capitale de la musique populaire tchèque. Mais les villes moraves de Brno et d’Ostrava ont également vu naître des interprètes et auteurs de renom. C’est justement à Ostrava, en Moravie-Silésie, qu’est née Marie Rottrová, une chanteuse charismatique qui s’est produite avec les groupes Majestic et Flamingo. Elle a débuté avec un répertoire de soul américain et les années 1970 l’ont consacrée.