1974 : « Holubí dům » – « La maison des colombes »

9 mai 1974 : mise en service, en grande pompe, du premier tronçon du métro de Prague, entre les stations Kačerov et Sokolovská (aujourd’hui appelée Florenc).

Abandon des accompagnateurs de transport en commun urbains, qui étaient jusqu’alors présents dans tous les tramways et autobus de Prague pour y contrôler les titres de transport.

14 août : incendie du palais des foires et expositions (Veletržní palác), qui abrite aujourd’hui la Galerie nationale de Prague. Le coût des dommages causés par celui-ci est extrêmement élevé.

Invention du Rubik’s Cube par Ernö Rubik.

Jiří Schelinger s’était déjà fait remarquer en 1973, par ses chansons sorties sur disque, « Dráty pletací » – « Les aiguilles à tricoter », « Boty děravý » – « Les chaussures trouées », « René, já a Rudolf » – « René, moi et Rudolf » et « Holubí dům » – « La maison des colombes ». Il était à l’époque accompagné du groupe praguois Faraon, avant d’être par la suite accompagné du groupe de František Ringo Čech.

Le groupe Faraon se composait de Karel Šíp à la guitare basse et de Jaroslav Uhlíř au synthétiseur. Jaroslav Uhlíř a également collaboré avec le cinéaste Zdeněk Svěrák, célèbre notamment pour son film « Kolja » – « Kolya », qui remporta en 1997 l’Oscar du meilleur film étranger. « Holubí dům » – « La maison des colombes » est le plus grand tube de Jiří Schelinger. Elle fait partie du répertoire de tous les guitaristes amateurs, et c’est un classique des chansons chantées autour des feux de camp en été.

