1973 : « Kávu si osladím » – « Je sucre mon café »

1er janvier : mise en place des codes postaux en Tchécoslovaquie

22 février : à Prague, mise en service du pont Klement Gottwald, aujourd’hui appelé pont de Nusle

22 mars : réélection de Ludvík Svoboda en tant que président de la République socialiste tchécoslovaque

11 septembre : au Chili, coup d’État et prise du pouvoir par le général Augusto Pinochet

20 octobre : ouverture officielle de l’opéra de Sydney par la reine Élisabeth II. La première représentation a lieu le 28 septembre 1973.

Par ailleurs, l’année 1973 a vu Karel Gott et l’orchestre Ladislav Štaidl à nouveau couronnés sur la scène de la musique pop tchèque. Karel Gott a en effet obtenu le 10e Rossignol d’or. En 1973, il a sorti trois albums : « Hudba není zlá » ou « La musique n‘est pas méchante », « Mistrál » ou « Mistral » et « Mezi Donem, Vltavou a Dunajem » (« Entre le Don, la Vltava et le Danube »). Par ailleurs, c’est lui qui chante une des chansons de « Tři oříšky pro Popelku » – « Trois noisettes pour Cendrillon », un conte sorti en film cette année-là.

Le tube de l’année 1973 est l’œuvre des frères Štaidl et il est intitulé « Kávu si osladím » – « Je sucre mon café ».

Cependant cette année-là fut également tragique pour le parolier Jiří Štaidl, qui décéda à l’âge de 30 ans dans un accident de circulation à proximité de Prague. Avec lui, la scène tchèque perdit une grande figure de la création musicale. Son instinct du tube est évident dans la chanson que nous allons maintenant écouter.

