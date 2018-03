1961 : « Babičko, nauč mě charleston » – « Grand-mère, apprends-moi le charleston »

1er mars : recensement. La Tchécoslovaquie compte 13 745 377 habitants.

Pour la première fois de l’histoire de la ville, Prague compte un million d’habitants.

12 avril : premier homme à se rendre dans l’espace, Youri Alexeïevitch Gagarine réalise le premier vol dans l’espace à bord du vol Vostok 1

Et non seulement les jeunes danseurs, mais également les compositeurs de musique de propagande semblèrent succomber à cette magie retrouvée.

C’est d’ailleurs le cas de Ludvík Podéšť, qui était au milieu des années 1950 directeur de l’Ensemble artistique de l'armée, et qui a composé des chansons telles que « Tanky Rudé armády » – « Les tanks de l’Armée rouge » ou « U nás jaro nekončí » – « Chez nous, le printemps est sans fin », que nous avons choisie comme tube de l’année 1953.

Il s’est cependant avéré capable de composer avec talent – et quelle que soit l’époque – des tubes à grand succès. Ainsi, il s’est vendu plus de 280 000 exemplaires des disques au titre très amusant de « Babičko, nauč mě charleston » – « Grand-mère, apprends-moi le charleston » !

Le public fut séduit aussi bien par les paroles que par la musique, et la charmante voix de la toute jeune chanteuse Edita Štaubertová n’est certainement pas non plus étrangère à ce succès. Même le chef de musique Karel Vlach eut à nouveau l’occasion de partager son expérience. Nous aussi, profitons de cette chanson entraînante pour nous remettre au bon vieux charleston de grand-mère !

