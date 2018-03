1960 : « Včera neděle byla » – « Hier, c’était dimanche »

Dans les années 1960, les petits théâtres étaient le berceau de nombreux tubes musicaux. On citera par exemple les théâtres Reduta, Rokoko, Zábradlí, Večerní Brno ou encore Paravan. Seule la plus célèbre et la plus productive de ces scènes, celle du théâtre praguois Semafor, existe encore aujourd’hui.