1959 : « Pod jednou střechou » – « Sous un même toit »

Construction du réservoir de Lipno, au sud de la Bohême

Fondation de la Faculté d’électrotechnique de l’université des technologies de Brno

Remise du prix Nobel de chimie à Jaroslav Heyrovský pour sa découverte et le développement des méthodes d’analyse polarographiques

Son succès semblait considérable et sans limite, car Karel Valdauf savait séduire non seulement un large public mais également les fonctionnaires qui, à l’époque, s’intéressaient de près à la collectivisation des campagnes et à l’exode rural des jeunes.

À la fin des années 1950, la nouvelle polka de Karel Valdauf est donc devenue un véritable tube, vraisemblablement grâce à ses paroles décrivant l’histoire simple et universelle d’une enfance passée côte à côte sur les bancs de l’école, se tranformant en amour de jeunesse puis, par la suite, en déception amoureuse.

Karel Valdauf et son parolier, Ladislav Jacura, connaissaient et respectaient les goûts et les intérêts de leur public composé majoritairement de personnes ayant grandi hors des villes. Aujourd’hui encore, la polka chantée « Pod jednou střechou » – « Sous un même toit » évoque certainement de beaux souvenirs à certains.

Et à ceux qui, à son écoute, auraient tendance à hausser les épaules avec mépris, nous rappellerons que plus de 150 000 disques ont été vendus dans les années 1950-1960 et que la popularité de certaines chansons tchèques semble bel et bien résister au temps.

