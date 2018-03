1955 : Plují lodi do Triany - Les bateaux voguent vers Triana

Ce ne sont pas seulement les théâtres et les nombreuses troupes d’amateurs des années 1950 qui faisaient la notoriété des comédies musicales et des « pièces avec chant et danse » de l’époque : la radio et, plus tard, la télévision, y ont elles aussi contribué. La plupart des mélodies simples de ces comédies faisaient référence au swing et, à une époque où les frontières étaient pour ainsi dire hermétiques, toute chanson aux nuances d’exotisme autrement inaccessible au commun des mortels semblait attirante.