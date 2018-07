« Říkej mi to potichoučku » – « Dis-le moi tout bas » a été élu « Chanson du siècle » par les auditeurs de Radio Prague

On connaît désormais la Chanson tchèque du siècle ! Depuis le début de cetteannée, marquée par le centenaire de la fondation de la République tchécoslovaque indépendante, nous vous avons présenté les 100 chansons qui se sont inscrites dans l’histoire de la Tchécoslovaquie et de la République tchèque. Toutes populaires, ces chansons ont joué un rôle important à certains moments, sont parfois devenues des chants de révolte ou ont plus simplement figuré en tête des hit-parades.

La chanson vainqueur est celle de l’année 1947 : ŘÍKEJ MI TO POTICHOUČKU - DIS-LE MOI TOUT BAS, un foxtrot composé et arrangé par Václav Pokorný et dont les paroles ont été écrites par Jiří Mládek. Ce morceau plein d’amour était chanté par Jiřina Salačová. Vous vous interrogez sur le titre de cette chanson ? « Je t’en prie, dis-le moi tout bas, que je suis pour toi la seule, l’unique… » Comme Jiřina Salačová, beaucoup de couples heureux se chuchotaient sans doute cela en cette année 1947…

Dix votants ont été tirés au sort et recevront un CD produit à l’occasion des célébrations du centenaire de la fondation de la République tchécoslovaque. Il s’agit de l’enregistrement des chansons qui ont rencontré le plus grand succès dans de nouveaux arrangements. Voici les heureux gagnants :

Alfred Albrecht – Allemagne, Roberto Alvarez Galloso – USA, Jorge Luis Dávila – Pérou, Ernesto Esquivel Torres – Mexique, Saroj – Inde, Jaroslaw Jedrzejczak – Pologne, Kamal Hossain – Bangladesh, Rosemarie Reinersch – Allemagne, Jorge Ocegueda – Mexique, Erika Schürmann - Allemagne