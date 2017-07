26-07-2017 15:02 | Guillaume Narguet

Législatives 2017 : STAN décide de ne pas se rallier au parti chrétien-démocrate

Le mouvement des maires et indépendants (STAN) a rejeté la proposition du parti chrétien-démocrate (KDU-ČSL), membre de la coalition gouvernementale, de constituer une liste de candidats commune en vue des prochaines élections législatives, prévues pour octobre prochain. L’information a été publiée, mardi, par le président du STAN Petr Gazdík. Les deux partis auraient dû former une coalition dans l’optique des législatives. La semaine dernière, le projet a été mis en cause par les chrétiens-démocrates, en réaction aux différents sondages, selon lesquels cette coalition risquerait ne pas obtenir pas les 10 % des suffrages nécessaires pour pouvoir être représentée à la Chambre des députés.

Visite, en Irak, d’une délégation d’entrepreneurs tchèques

Une quinzaine de représentants d’entreprises tchèques, actives dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie du bâtiment, se rendent ce mercredi en Irak. Ils accompagnent les vice-présidents des deux chambres du Parlement tchèque, respectivement Jan Bartošek et Miluše Horská, a annoncé la Chambre de commerce tchèque dans un communiqué. Les entreprises tchèques qui se consacrent à la rénovation des monuments historiques et à la modernisation des aéroports et des lignes ferroviaires sont également représentées dans cette délégation qui se rendra, d’ici le 1er août, successivement dans les villes de Bagdad, d’Erbil et de Sulaymaniya, tout cela avec l’objectif de revenir sur le marché irakien. En 2016, les exportations tchèques vers l’Irak ont atteint 3,1 milliards de couronnes (près de 119 millions d’euros).

Prague confirme son intérêt pour accueillir le siège de l’Autorité bancaire européenne

Le gouvernement a confirmé l’intention de la République tchèque d’accueillir le siège de l’Autorité bancaire européenne (ABE) actuellement basée à Londres. Cet organisme de régulation des banques fait partie de plusieurs institutions qui doivent quitter la capitale britannique avec le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne. Chargé de la candidature de Prague, Karel Dobeš a déclaré pour le site E15 que l’ABE pourrait siéger dans un nouveau bâtiment situé dans le quartier pragois de Pankrác, dont la construction sera achevée d’ici 2019. D’après Karel Dobeš, Prague a déjà confirmé sa capacité à accueillir une importante institution européenne en étant le siège de l’Agence européenne du système de positionnement par satellites (GSA). Néanmoins, c’est Luxembourg qui revendique la relocalisation de l’Autorité bancaire européenne en son sein.

Retransmission en direct du concert de clôture de l’Académie de musique franco-tchèque de Telč

Ce mercredi s’achève, dans la ville de Telč, dans le sud-est du pays, la XXIIIe édition de l’Académie de musique franco-tchèque. Chaque année, elle propose aux étudiants des conservatoires et des écoles supérieures de musique venus de plusieurs pays européens et non européens des cours magistraux d’interprétation et de musique de chambre. Ils donnent avec leurs enseignants tchèques et français des concerts dans les salles de Panský dvůr et de l’Institut du patrimoine national à Telč. Le concert de gala des meilleurs participants de l’académie est à suivre en direct, ce mercredi, à partir de 18h00, sur le site internet de l’Institut français de Prague.

Foot – Ligue des champions – Préliminaires : le Slavia Prague et Plzeň en ballotage favorable

C’est une entrée en matière plutôt positive dans la compétition qu’ont réalisée, mardi soir, les deux clubs tchèques en lice en Ligue des champions à l’occasion des matchs allers du 3e tour préliminaire. Grâce à un penalty transformé par son attaquant Milan Škoda à la 20e minute, le Slavia Prague a battu le Bate Borisov (1-0). Parfois en manque de réussite avec deux tirs sur les montants, le champion de République tchèque peut toutefois regretter de ne pas s’être imposé plus largement malgré une supériorité numérique longue de 70 minutes suite à l’expulsion d’un défenseur biélorusse sur l’action du penalty. De son côté, le Viktoria Plzeň a ramené un résultat nul (2-2) de son déplacement en Roumanie sur la pelouse du FC Steaua Bucarest après avoir mené deux fois au score. Les matchs retours des deux confrontations seront disputés à Minsk et en Bohême de l’Ouest mercredi prochain.